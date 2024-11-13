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В массовой аварии на трассе М-4 «Дон» погиб водитель фуры

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12 ноября на трассе в Ростовской области в результате массовой аварии с участием нескольких фур и легкового автомобиля погиб один из водителей. Об этом сообщает региональная Госавтоиспекция.

Новости Ростовской области

Авария случилась в 19.10 на 970 км автодороги М-4 «Дон» в Красносулинском районе. По предварительной информации, 60-летний водитель автомобиля Volvo в составе полуприцепа «Провам» не выбрал безопасную дистанцию до ехавшего в попутном направлении автомобиля «КамАЗ» в составе полуприцепа «Шмитц» и врезался в него. Тот по инерции допустил столкновение с автомобилем JAC и автомобилем Honda. После чего автомобиль JAC по инерции допустил столкновение с автомобилем МАН в составе полуприцепа «Виелтон».  

В результате ДТП водитель автомобиля Volvo погиб. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы рассказали, что в Ростовской области женщина и ребенок погибли в тройном ДТП с автобусом.

Фото Госавтоинспекции РО

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ДТП массовая авария новости погиб водитель происшествия Ростовская область
Таганрогская правда
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