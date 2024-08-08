В массовой аварии на М-4 «Дон» в Ростовской области пострадали два человека

8 августа на федеральной трассе М-4 «Дон» в районе аэропорта Платов столкнулись пять автомобилей. Пострадали водитель и пассажир отечественного авто.

ДТП произошло в 13.15 на 1025 км +800 метров автодороги М-4 «Дон». 57-летняя женщина — водитель «Лада Приора» — не выбрала безопасную дистанцию движения и врезалась в движущийся впереди в попутном направлении автомобиль «Газель», ехавший по левой полосе. Грузовик после этого столкнулся с ехавшим по правой полосе Mercedes-Benz Vito и движущимся по средней полосе Opel Astra.

После столкновении автомобиль «Лада Приора» по инерции отбросило на колесоотбойный брус слева по ходу движения, а затем — на автомобиль Lifan.

«В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля «Лада Приора» получили травмы. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего», — сообщает региональная Госавтоинспекция.

Очевидцы ДТП уточнили, что после аварии на трассе на три часа образовалась 8-километровая пробка. Сейчас движение на данном участке М-4 «Дон» осуществляется в штатном режиме.

Ранее мы сообщали, что 6 августа в Ростовской области на трассе водитель легковушки снес мотоцикл.

Иллюстрация: скрин видео ТГ-канала «Don Mash»