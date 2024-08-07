6 августа в Ростовской области в результате столкновения легкового автомобиля и мотоцикла пострадали два человека.

Как сообщает отдел пропаганды региональной Госавтоинспекции, авария случилась в десять часов вечера на 13 км автодороги М-4 Дон – Старая Станица – Красновка – Глубокий в Кменском районе. По предварительной информации, 39-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21104» не рассчитал безопасное расстояние до мотоцикла «Kayo 150» и врезался в него.

В результате ДТП пострадали 16-летний водитель мотоцикла и его 18-летний пассажир, которые с травмами были госпитализированы в больницу. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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Фото Госавтоинспекции РО