В массовой аварии на М-4 «Дон» пострадал водитель

ДТП с участием четырех транспортных средств произошло 11 сентября в Миллеровском районе Ростовской области.

Сигнал об аварии поступил в полицию в 10.40. На 876 км + 880 м федеральной трассы М-4 «Дон» столкнулись четыре машины.

По предварительным данным, 23-летний водитель Hyundai Accent не выбрал безопасную дистанцию и допустил столкновение с двигавшимся в попутном направлении Hyundai Solaris, которым управлял 32-летний мужчина. Solaris по инерции врезался Volkswagen Tiguan — машиной управлял 48-летний водитель. Tiguan, в свою очередь, столкнулся с автомобилем Mazda под управлением 40-летнего мужчины.

На месте ЧП работала группа спасателей Тарасовского пожарно-спасательного отряда. Спасатели оградили место ДТП, отключили аккумуляторы у пострадавших автомобилей, оказали содействие работникам скорой помощи и пожарным в очистке проезжей части от обломков машин и розлива горюче-смазочных материалов, сообщили в Департаменте по ЧС Ростовской области.

Фото пресс-службы ДПЧС по Ростовской области

В Госавтоинспекции региона пояснили, что в результате ДТП водитель автомобиля Hyundai Solaris получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение. О других пострадавших не сообщается.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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