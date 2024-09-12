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В Сочи туристка из Таганрога на автомобиле каршеринга сбила двух пешеходов

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Серьезное ДТП с пострадавшими спровоцировала в Сочи Краснодарского края 25-летняя жительница Таганрога.

Новости Таганрога

Авария произошла 10 сентября около 13 часов на улице Эстонской в Адлерском районе Сочи.

«По предварительным данным, 25-летняя приезжая из Таганрога, управляя автомобилем службы каршеринга, при повороте направо не справилась с управлением, выехала  на тротуар и сбила двух пешеходов, а после врезалась в рекламный щит», — сообщает телеграмм-канал ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В результате ДТП два пешехода — девушки 25 и 30 лет — с травмами различной степени тяжести госпитализированы в медучреждение.

Полиция проводит проверку обстоятельств дорожно-транспортного происшествия.

Ранее мы сообщали, что смертельное ДТП с участием автомобиля скорой помощи произошло 11 сентября в Ростовской области.

Фото: ТГ-канал ГУ МВД России по Краснодарскому краю   

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Таганрогская правда
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