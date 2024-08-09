В Курскую область отправили гуманитарный груз, собранный жителями Дона

Донские волонтеры совместно с Народным фронтом отправили в Курскую область генераторы, автомангалы, бронежилеты, продуктовые наборы.

Накануне силами добровольцев также было отгружено в Курск 9,5 тонн питьевой воды, 500 гигиенических наборов и 1 тонна детского питания. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

В последние дни волонтеры Дона трудятся на едином федеральном складе гуманитарной помощи, действующем в регионе на базе ДГТУ. Ребята работают в три смены, чтобы оказать максимальную поддержку пострадавшим в результате террористической атаки на Курскую область.

8 августа для отправки загрузили порядка 250 продуктовых наборов, в каждый из которых входят самые необходимые продукты: сахар, соль, крупа, масло, мука, макароны, чай, кофе, печенье, лапша быстрого приготовления, хлебцы, конфеты, тушенка. На ежедневной основе планируется сбор порядка 300 продуктовых наборов.

«Порядка 25 человек ежедневно помогают формировать продуктовые наборы, продукты первой необходимости. Кто-то помогает с сортировкой, кто-то — в погрузке-разгрузке. Делают всё, чтобы оперативно отправить помощь тем людям, которым она сегодня так нужна», — рассказала Алина Литвиненко, руководитель регионального штаба #МыВместе.

Оказывают помощь в погрузке и занимаются доставкой гуманитарных грузов специалисты областного департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Фото — donland.ru, видео — t.me/golubev_vu