Ростовская область поддержит пострадавшую от обстрелов ВСУ Курскую область

Об этом в своем телеграм-канале сообщил донской губернатор Василий Голубев.

«Каждый здравый человек сейчас всей душой сопереживает жителям Курской области. От имени всех своих земляков и от себя лично выражаю глубокие и искренние соболезнования родным и близким погибших. Дон скорбит вместе с вами. Желаю скорейшего выздоровления раненым, особенно, детям. Жители Дона хорошо знают — сейчас самое главное поддержать тех, кто в беде, и словом, и делом. Волонтеры донского штаба #МЫВМЕСТЕ формируют продуктовые наборы для отправки в Курскую область. Готовы оказать любую необходимую помощь», — написал Василий Голубев.

Губернатор поручил своему заместителю Сергею Бодрякову связаться с коллегами из Курской области и проработать конкретные направления необходимой поддержки.

ВСУ начали атаку на российскую границу в Суджанском районе Курской области утром 6 августа. 7 августа Президент России Владимир Путин провел совещание с силовыми структурами по сложившейся ситуации. Глава Генштаба ВС РФ Владимир Герасимов доложил, что численность вражеской группировки, направленной ВСУ для захвата границы, составляла порядка 1000 человек. Продвижение украинских военных вглубь территории России остановлено ударами авиации, ракетных войск и огнем артиллерии.

По данным, опубликованным в телеграмм-канале врио губернатора Курской области Алексея Смирнова, погибли пять мирных жителей, 24 человек пострадали, повреждено несколько жилых домов. В регион для помощи раненым направлена бригада врачей из Москвы и Санкт-Петербурга.

Фото: страница ВК Правительства Курской области