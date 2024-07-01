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В Каменске-Шахтинском на рынке горели торговые павильоны

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30 июня в Каменске-Шахтинском менее чем за полчаса потушили пожар на Центральном рынке, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области.

Новости Ростовской области

Сообщение поступило на пульт дежурного в 17.44. Оказалось, что горят четыре торговых павильона на рынке, расположенном в Торговом проезде. На место выехали 11 сотрудников МЧС и четыре спецмашины. Уже в 18.10 они ликвидировали огонь на площади 120 квадратных метров, не допустив дальнейшего распространения.

По предварительной информации, пожар произошел из-за нарушений требований пожарной безопасности при проведении электросварочных работ.

Ранее мы рассказали, что в Семикаракорске от взрыва баллона с газом загорелся дом.

Фото ГУ МЧС по Ростовской области

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новости пожар происшествия Ростовская область рынок
Таганрогская правда
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