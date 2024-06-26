Главная » Новости Ростовской области

В Семикаракорске от взрыва баллона с газом загорелся дом

На чтение 1 мин Просмотров 67 Опубликовано

26 июня пожарные тушат пожар в Семикаракорске, где в частном доме произошел взрыв газового баллона, сообщает ГУ МЧС по Ростовской области. Есть пострадавший.

Новости Ростовской области

Сообщение о происшествии на улице Крупской, 18 поступило на пульт дежурного в 17.10. На месте с огнем борется 28 человек и 9 спецмашин. Эвакуированы три человека. Один с ожогами госпитализирован.

Как написал в своем телеграм-канале донской губернатор Василий Голубев, огонь перекинулся на крыши двух соседних домов.

«В 17.18 пожар локализован на площади 200 квадратных метров», — прокомментировали ситуацию в ГУ МЧС.

Фото ГУ МЧС (из архива)

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

взрыв газа новости пожар происшествия Ростовская область
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru