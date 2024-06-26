В Семикаракорске от взрыва баллона с газом загорелся дом

26 июня пожарные тушат пожар в Семикаракорске, где в частном доме произошел взрыв газового баллона, сообщает ГУ МЧС по Ростовской области. Есть пострадавший.

Сообщение о происшествии на улице Крупской, 18 поступило на пульт дежурного в 17.10. На месте с огнем борется 28 человек и 9 спецмашин. Эвакуированы три человека. Один с ожогами госпитализирован.

Как написал в своем телеграм-канале донской губернатор Василий Голубев, огонь перекинулся на крыши двух соседних домов.

«В 17.18 пожар локализован на площади 200 квадратных метров», — прокомментировали ситуацию в ГУ МЧС.

Фото ГУ МЧС (из архива)