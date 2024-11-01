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В городах Дона недовыпуск транспорта на маршруты достигает 30%

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В Ростовской области примерно на 16% межмуниципальных транспортных маршрутов отсутствуют перевозчики. А недовыпуск подвижного состава в крупных городах достигает 30%. К такому выводу пришла областная прокуратура после проведенной проверки.

Новости Ростовской области

Как сообщили в ведомстве, на территории региона установлено свыше 1,4 тысяч маршрутов, при этом пассажирские перевозки по регулируемым тарифам организованы только в Азове, Батайске, Волгодонске, Зверево, Новочеркасске, Новошахтинске, Ростове, Таганроге и Красносулинском районе, что составляет только 14% от общего числа маршрутов.

«Вместе с тем положения Федерального закона от 13.07.2015 № 220-Ф3 «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации» предусматривают право устанавливать маршруты перевозок по нерегулируемым тарифам лишь наряду с маршрутами перевозок по регулируемым тарифам», — пишет источник.

Сейчас без регулярного транспортного сообщения остается значительное число жителей малых населенных пунктов Верхнедонского, Мартыновского, Морозовского, Октябрьского, Орловского, Целинского и Чертковского районов.

«Учитывая высокую социальную значимость транспортного обслуживания населения, прокуратурой Ростовской области до сведения губернатора региона доведена информация о необходимости личного внимания к сложившейся ситуации», — сообщили в ведомстве.

Ранее мы рассказали, что новый автобусный маршрут связал Ростов и Мелитополь.

Фото donland.ru

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Таганрогская правда
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