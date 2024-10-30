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Новый автобусный маршрут связал Ростов и Мелитополь

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Начал свою работу прямой межмуниципальный маршрут № 8473 Мелитополь — Ростов-на-Дону с заездом в Бердянск. Время в пути составляет 8 часов.

Новости Ростовской области

На линию вышли комфортабельные автобусы большой вместимости, которые позволят закрыть большой спрос граждан на перевозки между Запорожьем и донским регионом, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

«Лично осмотрел автобус этого маршрута: очень комфортабельный, качественно выполнены все необходимые общероссийские стандарты», — отметил глава Запорожья.

В Росавтотрансе уточнили, что автобусы данного маршрута  выходят на рейсы из Мелитополя ежедневно в 9 утра, останавливаются на 15-20 минут в Бердянске, в 17 часов прибывают на Центральный автовокзал донской столицы. В обратном направлении отправляются из Ростова также в 9 утра, следуют по тому же маршруту, в 17 часов прибывают в  Мелитополь.

Расширение маршрутной сети стало возможным благодаря восстановлению в Запорожской области ряда региональных автомобильных дорог и совместной работе Росавтотранса, Минтранса и ГУП «Автотранс» Запорожья.

Ранее мы сообщали, что открыт новый автобусный рейс из Таганрога в Архыз.

Фото: Tеlegram Евгения Балицкого

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Таганрогская правда
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