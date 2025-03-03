В двух районах Таганрога устраняют утечки на водопроводе

3 марта в Таганроге из-за аварий на водопроводных сетях ограничена подача воды в нескольких районах города. Об этом сообщает МУП «Управление «Водоканал».

Аварийные работы ведутся на улице П. Тольятти, 12/2. В связи с этим водоснабжение осуществляется пониженным давлением на улицах П. Тольятти, Московской, Дзержинского и Морозова. Примерно до 18 часов.

Еще две утечки устраняют в 10-м переулке, 118 и на пересечение улицы Р. Люксембург и 17-го переулка. Поэтому вода подается пониженным давлением на улицах Свободы, Водопроводной, Инструментальной, Кислородной площади и в центральной части города. Ориентировочно с до 16 часов.

Ранее мы рассказали, что 3 и 4 марта в Таганроге отключат свет на многих улицах.

Фото из архива