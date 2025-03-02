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3 и 4 марта в Таганроге отключат свет на многих улицах

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В понедельник и во вторник, 3 и 4 марта, в Таганроге будут вестись плановые ремонтные работы и техническоое обслуживание оборудования на городских электросетях. Поэтому ожидается отключение электроэнергии в домах на многих улицах. Об этом предупреждает ПАО «Россети Юг».

#ЖКХ

3 марта с 09.00 до 17.00 не будет света на улицах  Дзержинского, 54-100, 43-91, 1-й Котельной, 2-6а, 3-11,  М. Горького, 51-61, 62-76, Красноармейской, 22-36,21-37,  Амвросиевской, 20-26,17-27, Ивановской, 2-34,1-31,  Штыба, 64-74,63-73, Гончарова, 20-30,13а-25, 1-й Линии, 81-115, 102-120, 9-й Садовой площадке, 42а, 11-й Садовой площадке, 1-3, 3а, 2-6, в переулках Фабричном, 1-11, 2-10, Заводском, 1-9, 6-м Новом, 1-11,  7-м Новом, 1-21, 2-22, 8-м Новом, 2а-2е, 1а-1г. А также в 1-м Линейном проезд,  83-115, 38-50, 2-м Линейном проезде, 43-45, 100-102, 7-м Квартальном проезде, 1-11, 2-12, 8-м Квартальном проезде, 1-11, 2-12.

4 марта с 09.00 до 17.00 останутся без электричества жители улиц Маршала Жукова, 171 — 205, 170 – 194, 17-й Садовой площадки, 1а — 11а, 2а — 12а, переулков 12-го Нового, 23-37, 24-44, 11-го Нового, 23-33, 24-44 и 2-го Линейного проезда, 170-220, 73-97.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге восстанавливают Гимназический сад.

Фото rosseti-yug.ru

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Таганрогская правда
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