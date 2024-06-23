В ДТП на М-4 «Дон» в Ростовской области погиб 14-летний подросток

Еще три человека, в том числе двое несовершеннолетних, получили серьезные травмы.

Смертельная авария произошла 22 июня поздно вечером на 16 км автодороги «М-4 «Дон» – х.Сетраки, х.Лозовой, х.Артамошкин» в Чертковском районе Ростовской области.

22 июня ближе к ночи компания подростков решила прокатиться на машине. За рулем «ВАЗ 2112» была 20-летняя девушка. По предварительным данным, она превысила безопасную скорость движения, из-за чего автомобиль съехал на обочину. Затем машина вылетела на встречку и перевернулась.

«В результате ДТП погиб 14-летний пассажир «ВАЗ». Еще два пассажира – подростки 14 и 16 лет, а также девушка-водитель – с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницу», – сообщили в ГАИ по региону.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Госавтоинспекция обращается к водителям транспортных средств и призывает строго соблюдать установленный скоростной режим в пути!

Ранее мы сообщали, что в Таганроге 20 июня автоледи на иномарке снесла дерево и две скамейки.

Фото Госавтоинспекции Ростовской области