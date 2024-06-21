Ночью 20 июня в Таганроге произошла авария на улице Петровской, сообщает городская Госавтоинспекция.

Происшествие случилось около часу ночи в районе дома № 39. По предварительной информации, 20-летняя женщина на автомобиле «Toyota Harrier» не справилась с управлением. В результате она вылетела на тротуар, врезалась в дерево, урну и снесла две скамейки.

В результате ДТП машина получила механические повреждения, пострадавших нет. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства аварии.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге во время аварии перевернулась «Газель».

Фото ВК «ЧП Таганрог»