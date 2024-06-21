Ночью 20 июня в Таганроге произошла авария на улице Петровской, сообщает городская Госавтоинспекция.
Происшествие случилось около часу ночи в районе дома № 39. По предварительной информации, 20-летняя женщина на автомобиле «Toyota Harrier» не справилась с управлением. В результате она вылетела на тротуар, врезалась в дерево, урну и снесла две скамейки.
В результате ДТП машина получила механические повреждения, пострадавших нет. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства аварии.
Ранее мы рассказали, что в Таганроге во время аварии перевернулась «Газель».
Фото ВК «ЧП Таганрог»
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