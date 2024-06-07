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В Ростовской области пострадал мужчина, спасая свою собаку из огня

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ЧП произошло в селе Ремонтном Ремонтненского района Ростовской области во время приготовления пищи для питомца.

Новости Ростовской области

71-летний местный житель варил во дворе своего частного дома кашу для собаки. В какой-то момент тренога с газовой горелкой перевернулась, пламя сразу перекинулось на гараж. Пенсионер бросился в огонь, чтобы спасти привязанного на цепь пса, — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Прибывшие на место огнеборцы ликвидировали пожар на 20 квадратных метрах. В тушении участвовали 6 человек на 2 единицах техники.

Мужчину госпитализировали с ожогами. Собака отделалась  лёгким испугом, — уточняется в сообщении.

Ранее мы рассказывали, что в донском парке Лога зоологи спасли жизнь бельчонку со сломанной лапкой.

Фото ГУ МЧС России по РО

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Таганрогская правда
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