В Ростовской области пострадал мужчина, спасая свою собаку из огня

ЧП произошло в селе Ремонтном Ремонтненского района Ростовской области во время приготовления пищи для питомца.
71-летний местный житель варил во дворе своего частного дома кашу для собаки. В какой-то момент тренога с газовой горелкой перевернулась, пламя сразу перекинулось на гараж. Пенсионер бросился в огонь, чтобы спасти привязанного на цепь пса, — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Прибывшие на место огнеборцы ликвидировали пожар на 20 квадратных метрах. В тушении участвовали 6 человек на 2 единицах техники.
Мужчину госпитализировали с ожогами. Собака отделалась лёгким испугом, — уточняется в сообщении.
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Фото ГУ МЧС России по РО
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