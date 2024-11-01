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Найденный в Таганроге белый аист теперь живет  в парке птиц «Малинки»

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Аист, которого нашли на Центральном пляже Таганрога, теперь живет в шахтинском Южном Парке птиц «Малинки». Об этом администрация учреждения сообщила в своем Telegram-канале.

Город

Напомним, что аист прилетел в Таганрог 24 сентября. Неравнодушные таганрожцы очень волновались о судьбе редкой краснокнижной птицы. Тем более что пернатый проявлял необычную контактность с людьми — это могло привлечь нежелательное внимание бродячих собак и других хищников. На помощь пришли волонтеры, которые временно разместили аиста в отдельном вольере зоогостиницы и кормили рыбой.

«26 сентября в социальных сетях Южного Парка птиц «Малинки» началась настоящая история спасения. Мы получили множество сообщений от заботливых жителей о краснокнижном аисте, замеченном на заливе в Таганроге. Этот прекрасный миг был не просто радостью для глаз, но и поводом для серьёзной тревоги, ведь аист остался один и не успел покинуть регион на зиму. Поэтому мы приняли решение: аиста необходимо спасти и предоставить ему безопасное место для жизни. Теперь, когда подопечный находится в Южном Парке птиц «Малинки», мы хотим сделать этот момент по-настоящему особенным и предлагаем угадать: кого же мы спасли — мальчика или девочку?» — написали сотрудники парка в своем Telegram-канале.

И предложили поделиться догадками в комментариях.

Фото Владимира Прозоровского, видео t.me/parkmalinki

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Таганрогская правда
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