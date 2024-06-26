В донском парке «Лога» поселилась яркая птица из Африки

В Ростовской области парк «Лога» представил нового экзотического питомца. Пернатый обитатель Западной Африки — фиолетовый гологлазый турако, или фиолетовый бананоед является близким родственником кукушки, сообщает телеграм-канал учреждения.

В отличие от кукушки, это очень красивые птицы. Их оперение фиолетового цвета, так как пигмент содержит большое количество меди, на голове красный хохолок. Пурпурно-красные перья крыла, видимые только в полете создают впечатление всполохов огня. Эти перья окрашены особым пигментом, который больше нигде в природе не встречается и назван турацином в честь турако.

«Еще фиолетовые гологлазые турако отличаются от кукушки тем, что никому не подкидывают своих птенцов, а воспитывают их сами. Их малыши, ещё не умея летать, покидают гнездо, несмотря на то, что оно находится на дереве. На втором пальце крыла у них есть хорошо развитый коготь, который помогает им лазать по деревьям. Малыши выползают из гнезда, цепляясь за ветки, и лишь через неделю начинают перепархивать с ветки на ветку», — рассказали специалисты парка.

Ранее мы сообщили, что в парке «Лога» показали, как малыши-еноты учатся купаться.

Фото телеграм-канал парка «Лога»