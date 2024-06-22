Забавное видео о том, как мама-енотиха учит своих двухмесячных малышей купаться, разместил в своем телеграм-канале парк Лога.

Малыши не так давно переехали в просторный вольер и уже стали любимцами посетителей. Они быстро освоились в новом доме, научились лазить по сетке, веткам и камням. Каждый день они устраивают веселые догонялки и прятки. А сейчас учатся купаться.

«Не смотря на старания мамы, енотики не разделяют ее энтузиазма: они с опаской заходят в пруд. Но енотиха всем своим видом показывает, что здесь безопасно и настойчиво окунает непосед в воду», — пишет источник.

Пока малыши сопротивляются, но мама настроена решительно: водные процедуры — неотъемлемая часть жизни этих замечательных созданий.

Ранее мы рассказали, что в парке Лога появились на свет 8 бельчат.

Фото и видео t.me/parkloga