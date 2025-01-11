В донском парке «Лога» открыли новый аттракцион — 250-метровые санные горки

Трасса для тюбинга, открытая в парке «Лога» 10 января, — одна из самых протяженных в России.

О строительстве нового аттракциона — санных горок с подъемником — создатель парка «Лога» Сергей Кушнаренко сообщал в ноябре прошлого года. С 10 января тюбинг уже принимает любителей экстремального отдыха и будет работать круглогодично.

Посетителей ждут три поворотные скоростные трассы с захватывающими виражами.

«У нас появились «Зеленая горка», «Бордовая горка» — длина 240 метров, скорость до 30 км\ч. А также «Оранжевая горка» — самая длинная и скоростная. Ее протяженность 250 метров, скорость скольжения 50 км\ч», — рассказал парк «Лога» на своих информационных ресурсах.

Напомним, весной 2024 года в парке открыли колесо обозрения высотой 35 метров.

Парк «Лога» — ландшафтный парк в станице Старой Каменского района Ростовской области. Получил название по Логово́й балке, в пойме которой находится. Территория составляет 22 га. Здесь расположены более сотни скульптур, сад камней, мосты и беседки, водяная мельница, водопады. Парк открыт каждый день с 8.00 до 00.00, работает без перерывов и выходных круглый год. Вход бесплатный.

Фото и видео парка «Лога»