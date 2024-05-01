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В донском парке Лога 1 мая запустили колесо обозрения

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Высота нового аттракциона 35 метров. Тестовый запуск колеса обозрения провели накануне.

Новости Ростовской области

Аттракцион будет работать 1, 4, 5 мая и в период с 9 по 12 мая. Подойти к колесу обозрения можно со стоянки рядом с храмом Сергея Радонежского или подняться на территорию верхнего парка рядом с рестораном «Тетеревъ», рассказал парк Лога на своей странице в соцсети.

Стоимость билетов — 300 рублей взрослый, 200 рублей детский. Дети до трех лет могут прокатиться бесплатно.

Отметим, что самое высокое колесо обозрения в России открылось в 2012 году в Лазаревском парке Сочи. Его высота 83 метра.

Парк Лога — ландшафтный парк в станице Старой Каменского района Ростовской области. Получил название по Логово́й балке, в пойме которой находится. Территория составляет 22 га. Здесь расположены более сотни скульптур, сад камней, мосты и беседки, водяная мельница, водопады. Парк открыт каждый день с 8.00 до 00.00, работает без перерывов и выходных круглый год. Вход бесплатный.

Фото: страница паркак Лога Вконтакте

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Таганрогская правда
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