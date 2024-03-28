В донском хуторе убийца спрятал тело женщины в колодце

В Ростовской области 52-летний житель хутора Грушевка приговорен к девяти годам исправительной колонии строго режима за то, что убил женщину и сбросил ее тело в колодец.

Как сообщает пресс-служба регионального Следкома, преступление было совершено в сентябре минувшего года. Фигурант в состоянии алкогольного опьянения поссорился с 49-летней сожительницей и нанес ей множество ударов по голове стеклянной бутылкой. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия. Тогда хуторянин спрятал тело жертвы в колодце, расположенном на территории домовладения.

Спустя несколько дней злоумышленник был задержан и помещен под стражу.

Фото rostov.sledcom.ru