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В девяти районах Ростовской области ремонтируют 10 мостов

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В Ростовской области в рамках нацпроекта уже отремонтировано семь мостов, работы еще на трех завершаются, сообщает официальный портал донского правительства.

Новости Ростовской области

Все объекты расположены на дорогах регионального и межмуниципального значения. Общая протяженность всех десяти мостов — около 580 метров. На их ремонт выделено около 1 млрд рублей.

Искусственные дорожные сооружения расположены в Азовском, Волгодонском, Дубовском, Зимовниковском, Куйбышевском, Матвеево-Курганском, Мясниковском, Советском и Шолоховском районах. Сейчас специалисты регионального Минтранса проводят процедуру приемки семи из них.

Ранее мы рассказали, что в Ростовской области открыли для движения первый этап «Западной хорды».

Фото donland.ru

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Таганрогская правда
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