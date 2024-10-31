В девяти районах Ростовской области ремонтируют 10 мостов

В Ростовской области в рамках нацпроекта уже отремонтировано семь мостов, работы еще на трех завершаются, сообщает официальный портал донского правительства.

Все объекты расположены на дорогах регионального и межмуниципального значения. Общая протяженность всех десяти мостов — около 580 метров. На их ремонт выделено около 1 млрд рублей.

Искусственные дорожные сооружения расположены в Азовском, Волгодонском, Дубовском, Зимовниковском, Куйбышевском, Матвеево-Курганском, Мясниковском, Советском и Шолоховском районах. Сейчас специалисты регионального Минтранса проводят процедуру приемки семи из них.

Ранее мы рассказали, что в Ростовской области открыли для движения первый этап «Западной хорды».

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