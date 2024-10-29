В Ростовской области открыли для движения первый этап «Западной хорды»

Протяжённость новой дороги — около 5 км. Автомагистраль позволит решить проблемы транспортной доступности западной части Ростова и снизит напряженный трафик на въезде в донскую столицу со стороны Таганрога.

Автодорогу с четырьмя транспортными развязками и эстакадой через железную дорогу построили менее чем за 2 года. Работы были проведены за счет инфраструктурного бюджетного кредита, сообщает портал донского правительства.

Старт движению транспорта по первому этапу «Западной хорды» дал 29 октября губернатор Ростовской области Василий Голубев. Губернатор отметил, что с открытием движения по первому участку «Западной хорды» регион стал еще ближе к завершению Ростовского транспортного кольца — магистрали общей протяженностью более 110 км.

«Очевидно, что «Западная хорда» имеет не только серьезное значение для жителей Ростовской области, связи внутри региона, снижения количества транзитного транспорта, но и для связи с Донбассом, Новороссией, Краснодарским краем, — подчеркнул Василий Голубев.

Общая протяженность «Западной хорды» — 12,25 км. Протяженность первого участка — 4,75 км, из них 721 метр — искусственные сооружения. Вдоль четырехполосной дороги предусмотрено освещение, рядом с жилыми кварталами установлены защитные противошумовые экраны.

На втором этапе предусмотрено строительство магистральной улицы первого класса протяженностью 7,5 км с четырьмя полосами движения. Будут возведены четыре эстакады и путепровода, три транспортные развязки и один надземный пешеходный переход.

Фото: пресс-службы губернатора