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В детской поликлинике на Глушко в Таганроге открылся новый зал лечебной физкультуры

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Он будет работать в две смены для детей, нуждающихся в реабилитации и восстановительном лечении.

#Здоровье

В педиатрическом отделении № 4 Детской городской поликлиники №2 на переулке А. Глушко открылся новый современный реабилитационный зал. Сегодня в нем побывали министр здравоохранения Ростовской области Юрий Кобзев и глава администрации Таганрога Андрей Фатеев. С работой нового зала восстановительной терапии гостей познакомила главврач поликлиники Наталья Кириенко.


— Этот зал лечебной физкультуры уже второй в поликлинике. Первый был открыт после ремонта в педиатрическом отделении № 2 на ул. П. Тольятти, — рассказал Андрей Фатеев в своем Телеграм-канале.

Реабилитацию и восстановительное лечение в новом зале юные таганрожцы смогут проходить в удобное время — зал работает в две смены. В его штате врач и два инструктора ЛФК, медсестры физиотерапии, массажисты.

Глава администрации Таганрога напомнил, что за последние несколько лет благодаря участию в нацпроекте «Здравоохранение» и областных программах в детских поликлиниках города был проведен ремонт, закуплено новое современное оборудование и транспорт.

Фото: Телеграм-канал Андрея Фатеева

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Таганрогская правда
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