В детских садах Дона не зафиксированы очаги групповой заболеваемости вирусом Коксаки

Информацию о массовой заболеваемости детей вирусом Коксаки опровергло региональное управление Роспотребнадзора.

Отмечается, что вирус Коксаки — один из серотипов энтеровирусной инфекции, которая относится к сезонным заболеваниям. Вирус изучен, многолетняя динамика заболеваемости характеризуется общей тенденцией к периодическим подъемам.

«На сегодняшний день на территории Ростовской области очагов групповой заболеваемости в детских образовательных учреждениях, вызванных вирусом Коксаки, завезенным из Турции, не зарегистрировано», — сообщает ведомство.

Напомним, накануне стали распространяться публикации о случае заболеваемости вирусом Коксаки в одном из дошкольных учреждений Таганрога. Тогда Роспотребнадзор также опроверг информацию, заявив, что «по состоянию на 8 ноября 2024 года, случаев заболевания вирусом Коксаки на территории города зарегистрировано не было».

В начале ноября, по сообщениям федеральных СМИ, вирус Коксаки выявили в детских учреждениях девяти регионов России. Речь шла о Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Владимирской, Брянской, Калужской областях, Удмуртии и Татарстане. Заболевшие зафиксированы и в соседнем с Ростовской областью Краснодарском крае.

Предположительно, вирус попал в Россию от туристов, заболевших во время отдыха в Турции.

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