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Роспотребнадзор опроверг слухи о больных вирусами Коксаки в детсаду Таганрога

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Роспотребнадзор опроверг информацию о том, что в Таганроге был зафиксирован случай заболевания вирусом Коксаки. Об этом сообщает региональный пресс-центр Ростовской области.

Город

В некоторых региональных электронных СМИ появилась информация, что детском саду Таганрога зафиксирован случай заболевания новым вирусом.

«Информация о регистрации в детских садах города Таганрога случаев заболеваний вызванных вирусами Коксаки не подтверждается. По состоянию на 08.11.2024 случаев заболеваний на территории города не зарегистрировано», — прокомментировали в Роспортебнадзоре.

Ранее случаи заболевания, вызванных вирусом Коксаки фиксировались в других регионах России. В частности, в Краснодарском крае.

Коксаки врачи относят к группе энтеровирусов, которые размножаются в желудочно-кишечном тракте. Заболевание сопровождается температурой, сыпью, рвотой, диареей, затрудненным дыханием, болями в горле, груди или животе. Вирус передается от больного человека к здоровому. При подозрении на инфекционное заболевание нужно немедленно обратиться к врачу.

Ранее мы рассказали, что новорожденную малышку весом менее 1,5 кг спасли донские врачи.

Фото из архива «Таганрогской правды»

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вирус Коксаки новости Роспотребнадзор Таганрог
Таганрогская правда
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