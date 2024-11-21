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В декабре интерактивная детская площадка откроется в парке Таганрога

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В декабре на территории Приморского парка Таганрога откроется первая в донском регионе детская интерактивная научная площадка. Она уже почти готова — на следующей неделе строители приступят к укладке на ее территории резинового покрытия.

Город

Как сообщила глава города Светлана Камбулова, сейчас подрядная организация выполняет работы по организации пространства для игры. Уже установлено игровое оборудование — 12 развивающих модулей, которые позволят детям через игру наблюдать физические явления и постигать тайны искусства. Например, как передавать сообщения с помощью азбуки Морзе, как понять, как был устроен первый кинематограф, услышать звучание различных музыкальных инструментов.

Напомним, что детская площадка в Приморском парке стала  одним из проектов Десятилетия науки и технологий, объявленного Президентом РФ. Средства на реализацию проекта выделены правительством РО по программе «Формирование комфортной городской среды» с софинансированием из местного бюджета.

«Такой уникальный формат площадки по достоинству оценят маленькие горожане, и она станет точкой притяжения для детей и родителей», — считает Светлана Камбулова.

Ранее мы рассказали, необычных птиц и 3D цветы можно увидеть в таганрогской галерее «Белка&Стрелка».

Фото t.me/KambulovaSvetlana

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Таганрогская правда
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