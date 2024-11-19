Необычных птиц и 3D цветы можно увидеть в таганрогской галерее «Белка&Стрелка»

Экспозицию «Цветы и птицы» в галерее «Белка&Стрелка» представила школа Галины Чиковой из Ростова-на-Дону.

Здесь можно увидеть работы 11 авторов, художников, известных во всем мире, владельцев галерей, арт-пространств.

«Также представлено мое творчество и четырех моих студентов. Среди них есть таганроженка, Наталья Устинова. В экспозиции — работы авторов из Новороссийска, Москвы, Санкт-Петербурга, Анапы, Краснодара, Ростова-на-Дону — рассказывает ботанический иллюстратор, куратор выставочного проекта Галина Чикова. — В этот раз Виктория Барвенко (таганрогский художник-график, доцент кафедры инженерной графики и компьютерного дизайна ЮФУ — прим. автора) пригласила меня в город с мастер-классом, и я предложила провести здесь выставку. Проект посвящён цветам и птицам. Мы хотели создать сложную и органичную композицию».

Работы на зеркалах, ботанические иллюстрации, барельефы и акварели, графика, в том числе и цветными карандашами, с тончайше прорисованными деталями и мягкими переходами цвета, коллекция немецких фарфоровых статуэток от антикваров, — здесь все работы можно рассматривать подолгу, испытывая настоящее эстетическое наслаждение. Каждая картина и статуэтка снабжены QR-кодом, и посетитель выставки может подробно почитать об особенностях работы, об авторе.

Реалистичность, живость и изысканное оперение, грация схваченного движения птицы, нежная хрупкость и красота линий растения, помимо эстетики, обращают посетителя к философии неспешного созерцания. Композиция выставки уверено обрела свои ритм и органичность: от того, как расположены картины художников, зависит большая часть восприятия произведения.

«Сегодня мы с вами в саду, примите такую концепцию, — предложила Виктория Барвенко на открытии. — Это новые эмоции, насыщенные природные мотивы».

Наталья Устинова рассказала, что создает картины на зеркалах, которые она для этого специально «старит».

«Это чарующий процесс. Когда снимаешь защитное покрытие с обратной стороны зеркала и начинаешь травить амальгаму, используя разные техники, материалы, способы, можно добиться очень разных эффектов. Создала серию таких работ с эффектом 3D-погружения. За зеркалом проявляется иная жизнь, иная красота», — поделилась художница.

Анна Порфиненко, ростовский художник–рисовальщик, пришла в школу Галины Чиковой уже со своим некоторым опытом, и получила новый, дополнительный, что, несомненно, отразилось на ее манере работы и последующих произведениях.

«Нежно люблю Таганрог, часто приезжаю сюда. На выставке есть мои работы с птицами, я люблю этих чудесных пернатых созданий, которые рядом с нами в повседневной жизни. Галина помогла мне подтянуть технику и расширить изобразительные возможности, чтобы показать вам эту любовь к крылатым созданиям», — акцентировала Анна.

О своем впечатлении от экспозиции рассказала заместитель директора Таганрогского художественного музея, кандидат социологических наук Татьяна Рябинская, отметив, что пришла сюда не как официальное лицо, а как человек, который любит птиц и цветы.

«Эта выставка как нельзя более кстати сейчас, в ноябре, когда птицы улетают, цветы уходят, хотя в Таганроге они радуют глаз долго… На фоне осенних настроений — такое чудо, невероятное легкое, нежное, удивительное, волшебное!».

Она напомнила устойчивые выражения, которые перекликались с ее впечатлениями: «кстати, о птичках» и присловье фотографов «сейчас вылетит птичка!».

«Удивительный формат, когда зритель взаимодействует с каждой работой, читает описание… Когда человек не просто подошел и взглянул, но и дал себе труд погрузиться глубже, работа невольно становится ближе: каждый цветок, каждая птица», — заметила Татьяна Сергеевна.

Одним из неожиданных сюрпризов открытия стало выступление трио «ТриКотаЖ» из Ростова-на–Дону. Экспрессивная, зажигательная музыка усилила для гостей выставки ощущение праздника…

Марина ДАРЕНСКАЯ, фото автора