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В центральном парке Таганрога высадили кленовую аллею

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В конце ноября в рамках проводимого в нашем городе проекта «Добрый Таганрог» неравнодушные жители высадили целую аллею серебристых кленов в парке культуры и отдыха имени Горького.

Город

Как рассказала главный организатор и проведенной акции, и всего проекта «Добрый Таганрог», создатель и руководитель автономной некоммерческой организации «Луч Надежды» Сенильга Бартенева, участие в посадке деревьев приняли представители автономных некоммерческих организаций «Луч Надежды», «Добро внутри», «Семейный центр Лад», «Добро в твоем городе». А также общественной организации «Русичи-Центр», Цифровой молодежной лиги «Движение вверх», футбольного клуба «Форте», отдела по работе с общественными объединения городской администрации, факультета психологии и социальной педагогики Таганрогского института имени А.П. Чехова и другие. Участие в акции приняли и три депутата городской Думы: Илья Белик, Владимир Лаптев и Николай Московченко.

Общими усилиями было высажено 15 саженцев серебристого клена, которые собравшиеся (члены команды проекта «Добрый Таганрог») за свой счет приобрели в Таганрогском питомнике растений. Новая аллея протянулась от «Вечного Огня» на запад. На каждом деревце – непромокаемая памятка с изображенным на ней ярко-красным листом клена: эти листики, как огоньки, будут радовать и согревать редких посетителей парка зимней порой. А по весне с новой аллеей парк станет еще краше, чем раньше.

Ранее мы рассказали, что хвойные деревья высадили в Приморском парке Таганрога.

Антон Словаков

Фото Сергея Плишенко

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Таганрогская правда
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