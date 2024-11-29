Хвойные деревья высадили в Приморском парке Таганрога

В Таганроге на территории Приморского парка высадили пять саженцев крымской сосны, сообщает официальный портал городской администрации.

Акцию по высадке хвойных деревьев провели сотрудники АО «Газпромнефть-Аэро» филиал «Таганрог».

«Это предприятие – активный участник экологических акций, направленных на воспитание бережного отношения к природе и формирование активной жизненной позиции в решении вопросов охраны окружающей», — пишет источник.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге ведется уборка территории вблизи Малой Черепахи.

Фото tagancity.ru