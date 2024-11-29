Хвойные деревья высадили в Приморском парке Таганрога

В Таганроге на территории Приморского парка высадили пять саженцев крымской сосны, сообщает официальный портал городской администрации.
Акцию по высадке хвойных деревьев провели сотрудники АО «Газпромнефть-Аэро» филиал «Таганрог».
«Это предприятие – активный участник экологических акций, направленных на воспитание бережного отношения к природе и формирование активной жизненной позиции в решении вопросов охраны окружающей», — пишет источник.
Ранее мы рассказали, что в Таганроге ведется уборка территории вблизи Малой Черепахи.
Фото tagancity.ru
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