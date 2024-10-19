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В ближайшие дни в Ростовской области может выпасть первый снег

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По данным Ростгидромета, 20 и 21 октября по северу Ростовской области возможны осадки в виде мокрого дождя со снегом, почвенные заморозки.

Новости Ростовской области

Температура воздуха в эти дни в северных районах опустится до нулевых отметок. В среднем по региону воздух прогреется до +5°…+6° в дневное время, до +3°…+4° ночью. До 12-14 метров в секунду усилится северный ветер. Пройдут локальные дожди

Повышение температуры воздуха на 3-4 градуса синоптики обещают ко вторнику-среде, при этом заморозки на почве в отдельных районах сохранятся.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил дончан, что нынешней зимой в регионе возможны рекордные снегопады, сильные морозы и метели. Самым холодным месяцем станет январь, когда температура воздуха может опуститься до отметки в -20°. В декабре ожидаются морозы до -17°

Фото Сергея Плишенко (из архива)

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