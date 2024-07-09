Главная » Новости Ростовской области

В Батайске горит кровля многоэтажки: эвакуировано 20 человек

На чтение 1 мин Просмотров 110 Опубликовано

Пожар по третьему рангу тушат 9 июля в Батайске Ростовской области. Сначала загорелась хозпостройка на ул. Ворошилова, затем огонь перекинулся на 4-этажный жилой дом.

Новости Ростовской области

«Кровля многоэтажки горит на площади 500 кв. метров. Из жилого дома эвакуировано 20 человек. Пожар начался в 12.52, в 13.30 ему присвоен третий ранг опасности. На месте работают 46 сотрудников МЧС, привлечено 15 единиц техники», — сообщает пресс-служба донских спасателей.

О пострадавших не сообщается, причина пожара уточняется.

Ранее мы сообщали, что в ночь на 8 июля в Таганроге загорелось заброшенное здание в 21-м переулке.

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

МЧС пожар происшествия Ростовская область спасатели
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru