В Батайске горит кровля многоэтажки: эвакуировано 20 человек

Пожар по третьему рангу тушат 9 июля в Батайске Ростовской области. Сначала загорелась хозпостройка на ул. Ворошилова, затем огонь перекинулся на 4-этажный жилой дом.

«Кровля многоэтажки горит на площади 500 кв. метров. Из жилого дома эвакуировано 20 человек. Пожар начался в 12.52, в 13.30 ему присвоен третий ранг опасности. На месте работают 46 сотрудников МЧС, привлечено 15 единиц техники», — сообщает пресс-служба донских спасателей.

О пострадавших не сообщается, причина пожара уточняется.

Ранее мы сообщали, что в ночь на 8 июля в Таганроге загорелось заброшенное здание в 21-м переулке.