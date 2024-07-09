В Таганроге потушили пожар в заброшенном доме в 21-м переулке

Возгорание в неэксплуатируемом здании произошло 8 июля в 23.30.

С огнем в заброшенном доме по адресу: 21-й переулок, 12 пожарным удалось справиться за 24 минуты, локализован пожар был в 23.54. Площадь возгорания составила 40 кв. метров. Полная ликвидация — в 01.15.

«На месте работали 15 огнеборцев, привлекалось 4 единицы техники. Пострадавших нет. Причина пожара уточняется», — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

Ранее мы сообщали, что под Ростовом брошенные стеклянные бутылки стали причиной ландшафтного пожара.

Фото Анатолия Ивашова из архива «Таганрогской правды»