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В Азовском море выросла добыча камбалы-калкана

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В Азовском море вдоль всего побережья ведется вылов камбалы-калкана. Улов уже в 1,5 раза превысил прошлогодние показатели, сообщает портал Азово-Черноморского филиала всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (АзНИИРХ).

Новости Ростовской области

Гидрологический режим Азовского моря сейчас благоприятен для размножения и развития этой рыбы — солёность воды достигла благоприятного уровня для нормального естественного развития икры.

«Рекомендованные объёмы добычи калкана по состоянию на 1 мая 2024 в Азовском море и Кавказском районе Чёрного моря освоены полностью», — пишет источник.

Напомним, что промысел азовской камбалы–калкана был закрыт более 10 лет назад из-за ее низкой численности. После того, как запасы рыбы выросли, вылов возобновился.

Ранее мы рассказали, что 23 тонны донской молочной продукции экспортировано в Абхазию и Монголию.

Фото azniirkh.vniro.ru

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Азовское море камбала-калкан новости Ростовская область
Таганрогская правда
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