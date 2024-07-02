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23 тонны донской молочной продукции экспортировано в Абхазию и Монголию

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В Ростовской области специалистами Россельхознадзора  оформлено три партии молочной продукции общим весом более 23 тонн для дальнейшей отправки на экспорт.

Новости Ростовской области

Как уточнили в региональном ведомстве 11 тонн молочной продукции экспортировано в в Абхазию и более 12 тонн — в Монголию.

«Продукция признана безопасной в ветеринарно-санитарном отношении и в полном объеме соответствует требованиям стран-импортеров. Ее качество и безопасность подтверждены результатами лабораторных исследований», — пишет источник.

Разрешение на вывоз выдано Россельхознадзором в автоматизированной системе «Аргус».

Ранее мы рассказали, что опасный многоядный вредитель появился на полях Ростовской области.

Фото 61.fsvps.gov.ru

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Таганрогская правда
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