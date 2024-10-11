Главная » Новости Ростовской области

В «Автодоре» заявили, что не будут поднимать тарифы на платных участках М-4 «Дон»

На чтение 1 мин Просмотров 29 Опубликовано

Информация о возможном повышении платы за проезд по скоростным участкам М-4 «Дон» в Ростовской области появилась в СМИ и соцсетях.

Новости Ростовской области

«ГК «Автодор» не принимала дополнительных решений об изменении тарифов на проезд по М-4 «Дон», в том числе в Ростовской области», — сообщили в госкомпании.

Данные о повышении тарифов не публиковались и на официальном сайте «Автодора».

Последний раз тарифы на проезд по М-4 «Дон» менялись в апреле 2024 года. Связано это было с введением в середине лета 2024 года новых платных участков. Расценки на действующих остались прежними, уточнили в компании.

Протяженность платных участков на М-4 «Дон» составляет 1105 км. Здесь разрешена скорость до 110 км\час.

В Ростовской области действуют четыре платных участка М-4 «Дон». Это обход Аксая (1024-1091 км), участок от села Самарское до границы с Краснодарским краем (1091-1119 км), участок в Чертковском районе (741-803 км трассы) и открытый в июне этого года участок от села Алексеево-Лозовское до Каменска-Шахтинского (804-933 км). Стоимость проезда варьируется от 150 до 1100 рублей в зависимости от класса автомобиля.

Фото ГК «Автодор»

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

движение транспорта дороги Ростовская область М-4 Дон платные дороги
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru