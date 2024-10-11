В «Автодоре» заявили, что не будут поднимать тарифы на платных участках М-4 «Дон»

Информация о возможном повышении платы за проезд по скоростным участкам М-4 «Дон» в Ростовской области появилась в СМИ и соцсетях.

«ГК «Автодор» не принимала дополнительных решений об изменении тарифов на проезд по М-4 «Дон», в том числе в Ростовской области», — сообщили в госкомпании.

Данные о повышении тарифов не публиковались и на официальном сайте «Автодора».

Последний раз тарифы на проезд по М-4 «Дон» менялись в апреле 2024 года. Связано это было с введением в середине лета 2024 года новых платных участков. Расценки на действующих остались прежними, уточнили в компании.

Протяженность платных участков на М-4 «Дон» составляет 1105 км. Здесь разрешена скорость до 110 км\час.

В Ростовской области действуют четыре платных участка М-4 «Дон». Это обход Аксая (1024-1091 км), участок от села Самарское до границы с Краснодарским краем (1091-1119 км), участок в Чертковском районе (741-803 км трассы) и открытый в июне этого года участок от села Алексеево-Лозовское до Каменска-Шахтинского (804-933 км). Стоимость проезда варьируется от 150 до 1100 рублей в зависимости от класса автомобиля.

Фото ГК «Автодор»