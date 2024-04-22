На платных участках М-4 «Дон» с 23 апреля повысится тариф

Это плановое повышение в связи с инфляцией, сообщает «Автодор».

С 23 апреля на платных участках нескольких автодорог РФ, в том числе, М-4 «Дон», повысится тариф. Об этом сообщает госкомпания «Российские автомобильные дороги», поясняя, что повышение плановое оно проводится ежегодно в связи с инфляционным процессом.

В среднем стоимость одного пройденного километра по сети дорог госкомпании увеличивается на 8% и, в зависимости от дороги, останется на 25-50% ниже предельных значений, установленных законодательством, говорится в сообщении «Автодора».

Стоимость проезда по платным участкам М-4 «Дон »варьируется в зависимости от дня недели. С понедельника по четверг проехать можно на 10-20% дешевле, чем с пятницы по воскресенье.

Кроме того, как напоминает «Автодор» автомобилистам, на многих платных участках автомобильных дорог госкомпании действуют абонементы на проезд. У пользователей есть возможность заранее приобрести абонемент на длительный срок на выбранный маршрут по фиксированной цене и получить существенную экономию на проезде в пересчете на одну поездку. Абонемент приобретается на разное количество поездок через платный участок — от 5 до 50, сроком действия от 15 до 90 дней.

Доходы, полученные госкомпанией от сбора платы за проезд транспорта направляются на содержание и ремонт автомобильных дорог, а также на возврат привлеченных на создание дорог инвестиций.

В настоящий момент проехать на легковом автомобиле по платным участкам М-4 «Дон» от Ростова до Краснодара в выходные дни стоит 740 рублей.

Фото администрации Чертковского района РО (из архива)