Главная » Новости Ростовской области

На платных участках М-4 «Дон» с 23 апреля повысится тариф

На чтение 2 мин Просмотров 22 Опубликовано

Это плановое повышение в связи с инфляцией, сообщает «Автодор».

Новости Ростовской области

С 23 апреля на платных участках нескольких автодорог РФ, в том числе, М-4 «Дон», повысится тариф. Об этом сообщает госкомпания «Российские автомобильные дороги», поясняя, что повышение плановое оно проводится ежегодно в связи с инфляционным процессом.

В среднем стоимость одного пройденного километра по сети дорог госкомпании увеличивается на 8% и, в зависимости от дороги, останется на 25-50% ниже предельных значений, установленных законодательством, говорится в сообщении «Автодора».

Стоимость проезда по платным участкам М-4 «Дон »варьируется в зависимости от дня недели. С понедельника по четверг проехать можно на 10-20% дешевле, чем с пятницы по воскресенье.

Кроме того, как напоминает «Автодор» автомобилистам, на многих платных участках автомобильных дорог госкомпании действуют абонементы на проезд. У пользователей есть возможность заранее приобрести абонемент на длительный срок на выбранный маршрут по фиксированной цене и получить существенную экономию на проезде в пересчете на одну поездку. Абонемент приобретается на разное количество поездок через платный участок — от 5 до 50, сроком действия от 15 до 90 дней.

Доходы, полученные госкомпанией от сбора платы за проезд транспорта направляются на содержание и ремонт автомобильных дорог, а также на возврат привлеченных на создание дорог инвестиций.

В настоящий момент проехать на легковом автомобиле по платным участкам М-4 «Дон» от Ростова до Краснодара в выходные дни стоит 740 рублей.

Фото администрации Чертковского района РО (из архива)

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru