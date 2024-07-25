С 1 августа изменится число регулярных рейсов на «Валдае» из Ростова в Азов. Зато уже появился новый прогулочный рейс на остров Шишловский. Об этом сообщает на своей страничке ВК судоходная пассажирская компания «Дон».

Рейсов останется два. Один будет отправляться из Ростова в 09.50 и прибывать в Азов в 10.35, второй станет отплывать с причала донской столицы в 16.30 и прибывать в пункт назначения в 17.15. Из Азова «Валдай» будет отплывать в 11.50 и 17.25, а прибывать в Ростов в 12.35 и в 18.20 соответственно.

Как пояснили в судоходной компании, уменьшение числа рейсов связано с постепенным сокращением светового дня. Что касается рейсов в станицу Багаевскую и Семикаракорск, то они остаются без изменений.

Есть и хорошая новость – теперь на «Валдае» можно будет прокатиться из Ростова-на-Дону до острова Шишловский и обратно. Прогулочный рейс рассчитан на час.

Ранее мы рассказали, что в Ростовской области «Валдаи» перевезли по воде 10 тысяч пассажиров.

фото СПК «Дон»