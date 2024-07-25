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В августе сократится число рейсов на «Валдае» из Ростова в Азов

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С 1 августа изменится число регулярных рейсов на «Валдае» из Ростова в Азов. Зато уже появился новый прогулочный рейс на остров Шишловский. Об этом сообщает на своей страничке ВК судоходная пассажирская компания «Дон».

Новости Ростовской области

Рейсов останется два. Один будет отправляться из Ростова в 09.50 и прибывать в Азов в 10.35, второй станет отплывать с причала донской столицы в 16.30 и прибывать в пункт назначения в 17.15. Из Азова  «Валдай» будет отплывать в 11.50 и 17.25, а прибывать в Ростов в 12.35 и в 18.20 соответственно.

Как пояснили в судоходной компании, уменьшение числа рейсов связано с постепенным сокращением светового дня. Что касается рейсов в станицу Багаевскую и Семикаракорск, то они остаются без изменений.

Есть и хорошая новость – теперь на «Валдае» можно будет прокатиться из Ростова-на-Дону до острова Шишловский и обратно. Прогулочный рейс рассчитан на час.

Ранее мы рассказали, что в Ростовской области «Валдаи» перевезли по воде 10 тысяч пассажиров.

фото СПК «Дон»

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Валдай новости речной транспорт Ростовская область
Таганрогская правда
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