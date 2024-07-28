В акватории Сухо-Соленовского залива утонул житель Волгодонска

27 июля в Ростовской области утонул 39-летний житель Волгодонска, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Трагедия случилась в акватории Сухо-Соленовского залива Цимлянского водохранилища. Двое мужчин отдыхали на берегу, распивая спиртное. Впоследствии одного из них очевидцы нашли в бессознательном состоянии и вызвали медиков, которые оказали пострадавшему помощь. Тело второго спустя час спасатели вытащили из водоема.

Напомним, что с начала лета в водоемах Ростовской области утонуло уже более 36 человек.

«Не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения, иначе заплыв может стать последним», — в очередной раз предупреждают сотрудники МЧС.

Ранее мы рассказали, что тело молодого мужчины обнаружили в реке Дон.

Фото ГУ МЧС по РО