В Ростовской области тело молодого мужчины обнаружили в реке

27 июля в Ростовской области 43-летний мужчина утонул в реке Дон, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС. Нынешним летом в водоемах донского региона уже погибло более 30 человек.

Трагедия произошла в станице Багаевской. Накануне компания друзей отдыхала на левом берегу Дона. Они купались, ловили рыбу, варили уху. А утром 27 июля один из мужчин пропал, на берегу остались лишь его вещи. Собственные поиски результатов не дали, поэтому отдыхающие обратились за помощью к спасателям.

«Спустя несколько часов поиска водолазы вытащили из реки тело 43-летнего мужчины», — пишет источник.

В ведомстве подчеркнули, что с начала лета в водоемах Ростовской области утонули уже 36 человек. И напомнили, что отдыхая у воды нельзя заходить в воду в незнакомом месте, заплывать за буйки и ограждения, злоупотреблять алкоголем и оставлять детей без присмотра.

Ранее мы сообщали, что в Усть-Донецком районе в реке утонул 60-летний мужчина.

Фото ДПЧС РО