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В Аксайском районе Ростовской области загорелись 3 дома и 7 хозпостроек

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К тушению пожара привлекался вертолет Ми-8 МЧС России. В настоящее время возгорание локализовано.

Новости Ростовской области

«5 июля в поселке Золотой Колос Аксайского района произошел крупный пожар. В тушении задействованы 45 человек и 13 единиц техники, а также вертолет Ми-8 МЧС России. По предварительным данным, пострадавших нет», — сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Позже глава региона добавил, что, по уточненным данным, произошел бытовой пожар в одном из домовладений. Из-за плотной застройки участков огонь распространился на соседние два дома. Всего пожар охватил 3 домовладения и 7 хозяйственных построек.

«В настоящее время пожар локализован. Начаты работы по формированию списка граждан, чье имущество пострадало от огня, — для оказания помощи», — написал Василий Голубев в своем телеграм-канале.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области уточнили, что огонь распространился на площади 5000 кв. метров. Вертолетом Ми-8 совершено 4 сброса воды. Сейчас на месте работают более 70 человек и 20 единиц техники.

Предварительная причина пожара — замыкание электропроводки в жилом доме.

Напомним, в ночь на 5 июля донской регион подвергся очередной атаке украинских БПЛА. В результате падения обломков дронов на левом берегу Дона в Ростове и в Азовском районе произошли ландшафтные пожары.

Фото из архива ГУ МЧС России по РО

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МЧС пожар пожароопасность происшествия Ростовская область
Таганрогская правда
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