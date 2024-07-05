В Ростовской области после атаки БПЛА произошли ландшафтные пожары

Возгорания зафиксированы на левом берегу Дона в Ростове и в Азовском районе, сообщил утром 5 июля губернатор Ростовской области Василий Голубев.

В ночь на 5 июля регион подвергся очередной атаке украинских БПЛА. О том, что в районе Ростова работает система ПВО, глава региона написал в своем телеграм-канале в 03.01. К утру стало известно, что силы противовоздушной обороны ВС РФ уничтожили 10 беспилотников.

«В небе над Ростовской областью силами ПВО сбито 10 БПЛА. По данным оперативных дежурных служб, в результате воздушной атаки и падения обломков беспилотников зафиксированы ландшафтные пожары на левом берегу Дона в Ростове и в Азовском районе. На местах возгораний работают пожарные расчеты. По предварительной информации, пострадавших нет», — уточнил Василий Голубев.

В МЧС по региону рассказали, что ландшафтные пожары тушат 24 человека, привлечено 6 единиц техники. Угрозы распространения огня на жилые дома нет.

Губернатор также попросил жителей Дона не приближаться к местам падения обломков дронов:

«Настоятельная просьба ко всем, кто находит обломки упавших БПЛА, любые незнакомые предметы, осколки, — не приближаться к месту опасных находок, не трогать их, а незамедлительно сообщать в службу 112 либо в правоохранительные органы».

Фото из архива «Таганрогской правды»