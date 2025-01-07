В Аксайском районе Ростовской области два человека погибли на пожаре

ЧП произошло в ночь на 7 января в посёлке Верхнетемерницкий — загорелась квартира на третьем этаже многоквартирного дома по улице Обсерваторной, 104\1.

Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного в 02.50. На место оперативно выехали пожарные расчеты.

«Прибывшие сотрудники МЧС спасли четверых человек, 70 жильцов дома эвакуировали. При тушении пожара обнаружены тела 22-летнего мужчины и 64-летней женщины с признаками отравления продуктами горения», — сообщает пресс-служба регионального чрезвычайного ведомства.

Пожар на площади в 250 кв. метров ликвидировали в 06.55. Всего было задействовано 59 пожарных и спасателей, привлечено 19 единиц техники. Причина возгорания устанавливается.

По факту ЧП следственные органы проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Ход проверки контролирует прокуратура Ростовской области.

Ранее мы рассказывали, что в Ростовской области из-за трех морозильных камер сгорела хозпостройка.

Фото ГУ МЧС России по РО