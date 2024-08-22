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В Аксайском районе полицейские нашли двух пропавших мальчиков

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В Ростовской области разыскали двух пропавших братьев, которые ушли из дома в неизвестном направлении 21 августа, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области.

Новости Ростовской области

О пропаже 15-летнего Ростислава и 9-летнего Максима а в дежурную часть ОМВД по Аксайскому району сообщили родители. Они рассказали, что братья ушли из дома в парикмахерскую, но так и не вернулись. Родители забеспокоились и отправились на их поиски, но безрезультатно.

Полицейские незамедлительно подключились к розыску пропавших. Они тщательно осмотрели район, где предположительно находились дети, проверили камеры видеонаблюдения и опросили возможных свидетелей.

В результате дети были найдены. Сейчас их здоровью и жизни ничего не угрожает. Ростислава и Максима передали родителям, с которыми проведена профилактическая беседа.

Как сообщили в пресс-службе регионального Следкома, будут тщательно проверены причины ухода детей из дома и взаимоотношения в семье. По результатам проверки следователи примут процессуальное решение.

Фото ГУ МВД по РО

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новости происшествия пропавшие дети Ростовская область
Таганрогская правда
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