В Ростовской области разыскали двух пропавших братьев, которые ушли из дома в неизвестном направлении 21 августа, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области.

О пропаже 15-летнего Ростислава и 9-летнего Максима а в дежурную часть ОМВД по Аксайскому району сообщили родители. Они рассказали, что братья ушли из дома в парикмахерскую, но так и не вернулись. Родители забеспокоились и отправились на их поиски, но безрезультатно.

Полицейские незамедлительно подключились к розыску пропавших. Они тщательно осмотрели район, где предположительно находились дети, проверили камеры видеонаблюдения и опросили возможных свидетелей.

В результате дети были найдены. Сейчас их здоровью и жизни ничего не угрожает. Ростислава и Максима передали родителям, с которыми проведена профилактическая беседа.

Как сообщили в пресс-службе регионального Следкома, будут тщательно проверены причины ухода детей из дома и взаимоотношения в семье. По результатам проверки следователи примут процессуальное решение.

Фото ГУ МВД по РО