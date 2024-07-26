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В Аксайском районе на трассе М-4 «Дон» установили сигнальные столбики

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В Ростовской области на дорожной развязке 1072 км М-4 «Дон» Аксайского района для безопасного движения транспорта установлены сигнальные столбики, сообщает официальный портал донского правительства.

#Безопасность

Также на трассе М-4 «Дон» ведется постоянный мониторинг состояния дорожного полотна. В режиме повышенной готовности дежурит транспорт, который оборудован ёмкостями с водой, автономными мотопомпами и пожарными рукавами на случай ликвидации локальных мест возгораний.

Также на всех платных участках госкомпании «Автодор» действует служба аварийных комиссаров. Вызвать их можно по единому короткому номеру *2323. На территории Ростовской области работает 12 экипажей, помощь оказывается круглосуточно и бесплатно.

Ранее мы рассказали, что в Ростовской области начались работы на 907 км трассы М-4 «Дон».

Фото donland.ru

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безопасность дороги новости Ростовская область транспорт
Таганрогская правда
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