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В 2024 году в Таганроге турпоток может приблизиться к 1 млн человек

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Такую цифру на заседании рабочей группы по вопросам комплексного развития Таганрога привел вице-спикер Совфеда РФ Андрей Яцкин.

Новости Таганрога

Напомним, с рабочей поездкой первый заместитель Председателя Совета Федерации РФ побывал в Таганроге 10 октября.

«В Таганроге практически завершился туристический сезон. По сравнению с 2023 годом есть положительная динамика, турпоток возрос и по итогам текущего года может приблизиться к 1 млн человек. Поэтому нужно проработать возможность увеличения номерного фонда объектов размещения туристов», — акцентировал Андрей Яцкин.

Отметим, что средняя загрузка таганрогских гостиниц с января по сентябрь 2024 года составила 75%. Пиковые значения пришлись на майские праздники и лето — в отдельные даты гостиницы были загружены практически полностью.

Сейчас прием туристов в Таганроге обеспечивают 44 объекта размещения на 980 номеров. Одновременно в гостиницах могут проживать порядка двух тысяч человек.

«Необходимо проанализировать, насколько успешным был нынешний турсезон, и наметить планы на будущий год, — подчеркнул сенатор. — Я думаю, что и команда новой городской Думы, и Правительство Ростовской области, и Совет Федерации в моем лице — будем поддерживать руководство Таганрога в реализации тех задач, которые перед ними стоят».

Хорошие перспективы по комплексному развитию Таганрога связаны и с реализацией федерального проекта по созданию опорных пунктов, в число которых вошел и приморский город. Всего в Ростовской области определено 49 опорных населенных пунктов. Они станут пространственными точками роста и получат приоритетное финансирование в рамках новых национальных целей и проектов.

Фото donland.ru

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Таганрогская правда
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