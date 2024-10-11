Вице-спикер Совфеда Андрей Яцкин посетил с рабочим визитом Таганрог

Рабочая поездка первого заместителя Совета Федерации РФ Андрея Яцкина в Таганрог состоялась 10 октября.

В программу визита вошли посещение школы № 6, на базе которой в 2024 году сформировано 28 кадетских классов; рощи «Дубки», строящейся гостиницы на улице Портовой, предприятия ООО «Миртек».

Также Андрей Яцкин провел 10-е заседание рабочей группы по комплексному развитию Таганрога.

«Видны результаты проделанной работы. Завершен монтаж детского комплекса в роще «Дубки», который пользуется популярностью у маленьких жителей города. В рамках развития туристического потенциала Таганрога осмотрели строящуюся 4-х звездочную гостиницу на улице Портовой. Ко Дню спасателя (27 декабря — ред.) ожидаем введение в эксплуатацию нового здания ГИМС МЧС России в Андреевской бухте», — сообщил Андрей Яцкин в своем Telegram.

Вице-спикер Совфеда акцентировал внимание городских властей на необходимости продолжения работ по модернизации коммунальных систем Таганрога. Шла речь на встрече и об актуализации территориальной схемы контейнерных площадок для ТБО.

Отмечается, что комплексное развитие Таганрога будет продолжено и в рамках программы по созданию опорных пунктов, в число которых вошел приморский город.

В заседании приняли участие представители федеральных структур — Минэкономразвития, Минстроя, Минфина, ВЭБ.РФ, фонда ДОМ.РФ, Правительства Ростовской области, администрации Таганрога.

Фото: Telegram-канал Андрея Яцкина