Таганрог вошел в число опорных населенных пунктов Ростовской области

Задачи по разработке программ развития опорных населенных пунктов юго-запада Ростовской области обсуждались 19 сентября в Таганроге. Кустовое совещание на базе Точки кипения ЮФУ провел губернатор Василий Голубев.

На Дону в работу по созданию опорных населенных пунктов включены отраслевые министерства, депутаты, муниципальные власти. 19 сентября к обсуждению программ развития подключились общественники, представители молодежных движений, предприниматели юго-западных муниципалитетов: Азова, Таганрога, Азовского, Неклиновского и Мясниковского районов.

Напомним, в Ростовской области определено 49 опорных населенных пунктов. Они станут пространственными точками роста и получат приоритетное финансирование в рамках новых национальных целей и проектов.

«На первом этапе необходимо организовать инвентаризацию инфраструктуры опорных населённых пунктов. Должно быть обеспечено ускоренное развитие всех видов инфраструктуры: социальной, жилищно-коммунальной, дорожно-транспортной. Это предстоит сделать, чтобы удовлетворить потребности и собственного населения, и жителей прилегающих территорий в радиусе 50 км», — подчеркнул губернатор.

На юго-западе донского региона опорными населенными пунктами определены Азов и Таганрог. В виду территориального расположения к Таганрогу отнесен райцентр Неклиновского района — село Покровское, а к Ростову — райцентр Мясниковского районов — село Чалтырь.

У каждого опорного населенного пункта появится своя программа развития, основой которой станут предложения, сформированные отраслевыми группами на кустовых совещаниях.

«В разработку программ необходимо включить весь актив района или города, а также жителей. Именно от людей мы должны получать информацию о потребностях, запросах, пожеланиях в развитии территорий. Сейчас началось формирование бюджетов 2025 года, и в них должны появиться соответствующие статьи расходов», — акцентировал Василий Голубев.

По мнению главы региона, совместная работа над программами развития опорных населенных пунктов «поможет определить «болевые точки» территорий и «вылечить» их раз и навсегда».

Для справки

Президент РФ Владимир Путин в мае 2024 года своим указом определил семь национальных целей развития России. Одна из этих целей — создание комфортной и безопасной среды для жизни. Поставлены и целевые значения повышения качества среды в опорных населенных пунктах: на 30% — к 2030 году и на 60% — к 2036 году.

Фото Анатолия Ивашова