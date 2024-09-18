В 2024 году в Ростовской области родилось 237 пар двойняшек

За 8 месяцев 2024 года в Ростовской области выросло количество двойняшек.

Большего всего двоен зарегистрировано в отделе ЗАГС Советского района Ростова (24), отделе ЗАГС Батайска (21), отделе ЗАГС Ворошиловского района Ростова (20). Такие цифры приводит ЗАГС Ростовской области.

Отметим, что в Таганроге в 2024 году родилось 13 двоен. Всего в приморском городе, по данным на 29 августа 2024 года, появились на свет 1286 малышей.

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